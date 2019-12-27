РИАМО - 27 дек. Более 1 тысячи потерявшихся в подмосковных лесах человек нашли спасатели и волонтеры в 2019 году, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Хотелось бы выразить благодарность общественным организациям и добровольцам. Эффективность поисковых операций увеличилась на 5%. Спасателями и добровольцами выведено и спасено более 1 тысячи человек, потерявшихся в природной среде», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что для безопасности граждан проводились тренировки и мастер-классы, раздавали листовки.

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