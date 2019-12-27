РИАМО - 27 дек. На протяжении января столичные поликлиники будут принимать посетителей в рамках Дней открытых дверей, лекций и специальных консультаций, мероприятия пройдут в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«5 января в 12:00 лекция «Фиброзно-кистозная мастопатия. Диагностика. Лечение» пройдет в женской консультации № 3 городской клинической больницы № 40. Врачи городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова проведут лекцию для будущих родителей, посвященную изменениям в организме женщины во время беременности», - говорится в сообщении.

А уже 11 января в 12:00 специалисты городской клинической больницы имени В.В. Вересаева (улица 800-летия Москвы, дом 22, вход через подъезд № 4) также дадут лекцию на тему «Партнерские род». В ходе мероприятия гости узнают о процессе партнерских родов, также им расскажут, кто может стать партнером, что нужно, чтобы получить разрешение на присутствие близкого человека на родах.

Помимо всего прочего, состоится ряд консультаций, одна из которых пройдет в рамках проекта «Женское здоровье. 45+» в стенах перинатального центра городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Встречу проведет акушер-гинеколог кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Михаил Цурцумия. Он расскажет о менопаузе и принципах действия гормональной терапии.

Таким образом, 31 января состоится занятие по тематике одного из самых распространенных заболеваний - вегетососудистой дистонии. Занятие ориентировано как на детей, так и на их родителей. Оно пройдет в стенах детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой.