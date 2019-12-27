РИАМО – 27 дек. Опрос жителей крупных и средних городов РФ показал, что чаще всего с нового года россияне обещают себе бросить курить, начать заниматься спортом и копить деньги, пишет в пятницу газета «Известия».

«Большинство (30%) опрошенных жителей в преддверии Нового года обещают себе, что точно займутся своим здоровьем и спортом. Причем 16% респондентов собираются начать посещать фитнес-центр или спортзал, а еще 12% обещают перейти на здоровое питание, а также бросить пить алкоголь и курить», – говорится в материале.

Около 20% опрошенных пообещали себе в следующем году больше времени проводить с дорогими им людьми, а 15% участников опроса хотят больше путешествовать с семьей и друзьями.

Порядка 20% россиян ставят перед собой цели, связанные с личными финансами: они планируют начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом, а также эффективно инвестировать сбережения.

В наступающем году россияне также обещают себе приобрести новый автомобиль (28%), поехать на отдых за границу (10%), купить новую мебель, крупную бытовую технику (8%). Еще 5% рассчитывают на новые дом, дачу или квартиру.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов уверен, что у кого-то, безусловно, получится сдержать обещание. Но в остальном эти обещания психолог считает традицией «начинать новую жизнь с понедельника/начала месяца/начала года». Причем год в этом смысле – самая удобная отметка.

«Сейчас мы живем в состоянии постоянной неопределенности. У многих людей нет даже самоидентификации. Поэтому так важны эти рубежные отрезки: понедельник, Новый год. Последний, конечно, является максимально четкой обозначенной датой», – заключил психолог.