РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Ученикам школ, лицеев и гимназий подмосковного Красногорска рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах во время зимних каникул, сообщила старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Алла Ершова.

«Во всех школах, гимназиях и лицеях Красногорска перед зимними каникулами прошли беседы и занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Инспекторы ГИБДД в закрепленных образовательных организациях уделили внимание самым актуальным вопросам: правилам применения ремней безопасности, выбора мест для прогулок и подвижных игр, и, конечно же, защите пешехода на дороге с помощью световозвращающих элементов», – сказала Ершова.

Она добавила, что в гимназии №6 дети в ходе эксперимента убедились, как эффективно работают специальные вставки, нашивки, катафоты, имеющиеся на рюкзаках школьников.

«На каникулы ребята получили задание: проверить свою одежду и обязательно позаботиться о наличии на ней «световозвращаек», причем как для себя, так и для своих близких», – добавила инспектор.