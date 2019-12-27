РИАМО - 27 дек. В течение этого года в Подмосковье произошло в чрезвычайных ситуаций спасли 306 человек, количество погибших удалось сократить на 10%, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

В пятницу в доме правительства Подмосковья в честь Дня спасателя РФ состоялся торжественный сбор по подведению итогов деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на следующий год.

«Уходящий год был сложный, за год произошло 15 (тысяч - ред.) чрезвычайных ситуаций, но несмотря на такое количество ЧС, нам удалось спасти 306 человеческих жизней, сократить общую гибель людей на 10% по сравнению с прошлым годом», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что удалось снизить количество ДТП, уменьшилось число пострадавших, также удалось избежать происшествий в ходе весеннего половодья.

«Проведены более 12 тысяч профилактических мероприятий. Ежеквартально проводились общеобластные тренировки», - заключил Полетыкин.