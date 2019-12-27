РИАМО - 27 дек. График движения электричек нарушился на Белорусском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека на участке Голицыно – Одинцово, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

«МЖД принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Белорусского направления, задержанных из-за человека на путях на участке Голицыно – Одинцово и ожидания медиков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после приезда скорой помощи поезд продолжил движение по маршруту. Из-за инцидента в пути было задержано несколько электричек попутного направления.

При этом движение поездов на МЦД-1 обеспечивается в штатном режиме.

Московская железная дорога напомнила гражданам о соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.