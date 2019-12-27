РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Полицейские Подольска задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже банковской карты и снятии с нее более 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Он рассказал, что в комнате одного из домов, расположенном на Гаражном проезде, неизвестный украл банковскую карту и снял с нее денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали безработного ранее судимого 23-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.