РИАМО - 27 дек. В новогоднюю ночь в ВДНХ состоятся праздничные мероприятия, гости смогут послушать выступление известных музыкальных исполнителей и увидеть праздничный фейерверк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Встреча Нового года на ВДНХ – прекрасная альтернатива праздничному застолью дома у телевизора. Наши гости вживую, а не на экране увидят концерт с участием знаменитых артистов. А загадать желание и встретить новый 2020 год можно будет под огромными часами «Время Рождества». Светящаяся инсталляция высотой почти 19 метров находится перед павильоном «Центральный», – говорится в сообщении.

Одним из центральных событий праздника станет выступление популярных музыкальных исполнителей. На сцене перед аркой главного входа свои композиции исполнят Наргиз, Алексей Воробьев, Петр Дранга, Алексей Глызин, Витас, Анита Цой, Согдиана, а также группы «Земляне», «ВИА Гра», M-Band, «Soprano Турецкого», «Хор Турецкого» и многие другие.

Помимо всего прочего, посетители смогут воочию увидеть праздничный салют и более 300 световых фигур и композиций, а также поучаствовать в карнавальных шествиях на катке.