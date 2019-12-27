РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. Жители Королева подписывают петицию на портале change.org с требованием остановить снос Дома кинематографистов, свои подписи оставили уже около 100 человек, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Снос здания Дома кинематографистов начался днем 25 декабря. Здание расположено на частной территории, принадлежащей Союзу кинематографистов России.

«Просим: срочно остановить снос здания Дома творчества кинематографистов в Болшеве; включить в реестр объектов культурного наследия здание Дома творчества на основании заявления Королевского отделения МОО ВООПИиК», – говорится в петиции.

Дом кинематографистов построен в 1934 году и является объектом архитектуры переходного периода от конструктивизма к сталинскому реализму.

Проект, который осуществлялся на территории бывшей усадьбы Прове-Филиппова, рассматривался как попытка создания советского Голливуда. По предложению руководителя советского кино Бориса Шумяцкого под Москвой открыли «кинематографическую лабораторию», в которой будут создаваться новые сценарии, режиссерские разработки, а при этом все это будет происходить в среде коллег и единомышленников.

Дом творчества после развала Советского Союза был передан Союзу кинематографистов России. В 2001 году даже началась реконструкция здания, но ее не завершили. Сегодня почти невозможно увидеть здание, оно находится на частной территории. Планировалось создать в здании учебный центр детского творчества, на оставшейся территории построить жилой комплекс.