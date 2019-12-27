РИАМО - 27 дек. Утром в Москве прошел ледяной дождь, пешеходам и водителям посоветовали быть осторожнее из-за скользкой дороги, сообщается в Instagram-аккаунте «Метеовести».

«Наблюдается такое опасное явление погоды, как ледяной дождь, когда при температуре воздуха минус 1 градус идут осадки в жидкой фазе и, попадая на переохлажденную поверхность, формируют корку льда толщиной 1-2 миллиметра», – сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в опубликованном видео.

По его словам, пешеходам и автомобилистам столицы необходимо быть предельно внимательными, так как на дорогах и тротуарах очень скользко.

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 13:00 28 декабря, из-за гололеда – до 21 часа 27 декабря. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

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