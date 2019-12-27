РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды подмосковным спасателям, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу в доме правительства Московской области в честь Дня спасателя Российской Федерации прошел торжественный сбор по подведению итогов деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019году и постановке задач на 2020 год.

«Большая честь — вручить сегодня награды людям, которые спасают жизни и добросовестно несут службу. Наступают новогодние праздники, абсолютное большинство граждан отдыхают, но ваша служба заключается в том, чтобы нести дежурство. Спасибо вам за ваш профессионализм и добросовестный труд. Хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья! С праздником», - сказал Воробьев.

Знак «За доблесть и мужество» получили старший пожарный 36-й пожарно-спасательной части 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Московской области (Егорьевск) Игорь Дмитриев, начальник караула 202 пожарной части Балашихинского управления Московской областной противопожарно-спасательной службы Дмитрий Скарякин, командир отделения 6-й пожарно-спасательной части 29-го отряда федеральной противопожарной службы по Московской области (Серпухов) Денис Шевяков.

Почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области» присвоили заместителю начальника 14-го отряда федеральной противопожарной службы по Московской области (Коломенский округ) Роману Костинову, командиру отделения 74-й пожарно-спасательной части 38-го отряда федеральной противопожарной службы по региону (Дубна) Павлу Осюхину, помощнику начальника караула 28-й пожарно-спасательной части 2-го отряда федеральной противопожарной службы по Подмосковью Дмитрию Чеснокову.

Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили спасателю (водолазу) поисково-спасательного поста отряда №10 Мытищинского управления Московской областной противопожарно-спасательной службы Илье Позднякову, спасателю (водителю) 244-й пожарно-спасательной части Красногорского управления Московской областной противопожарно-спасательной службы Андрею Трушникову.

Почетную грамоту губернатора Московской области получил заместитель начальника 37-й специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 13-го отряда федеральной противопожарной службы по Подмосковью (Клин) Евгений Кузьмичев. Благодарность Губернатора Московской области объявили 127-й пожарно-спасательной части 26-г отряда федеральной противопожарной службы по МО (Бронницы), награду получил начальник части Илья Сидоров.

Благодарственное письмо Губернатора Московской области и памятный подарок получила главный эксперт отдела «Резервный центр обработки вызовов 112» Центра вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Подольск) Юлия Перевай.