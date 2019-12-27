РИАМО - 27 дек. На трассе в подмосковном Павловском Посаде произошла массовая авария, в которой пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 09:30 сегодня на 72-м километре Горьковского шоссе (городской округ Павловский Посад, Московская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и одного грузового», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.