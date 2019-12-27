РИАМО - 27 дек. Русская православная церковь изменила правила крещения людей, названных именами святых любых поместных церквей мира, сообщает Газета.ru.

«Теперь крестить детей с национальными именами святых любых поместных церквей или созвучными им именами можно будет без ограничений. Например, созвучными именами считаются Иоанн — это Джон или Иоанна — это Жанна», - говорится в сообщении.

Также взрослые с нестандартными и редкими именами, которые проходят крещение, смогут сами выбрать себе имя из православного месяцеслова. При этом нужно будет, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем.