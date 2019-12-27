РИАМО - 27 дек. В пятницу заработала фотовыставка «Огни Москвы» на Тверском бульваре, гости и жители столицы смогут посетить ее до 24 января, сообщил в заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Увидеть сразу все самые яркие элементы праздничного оформления города можно в течение месяца в «Галерее под открытым небом» на центральной аллее Тверского бульвара. Выставка продлится до 24 января. Над созданием новогодней атмосферы в столице трудятся тысячи специалистов: от художников и конструкторов до электриков и монтажников. Совсем недавно мы отметили День энергетика, и эта выставка – наш небольшой подарок всем, кто своими руками создает праздничное настроение жителям и гостям столицы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в преддверии Нового года и Рождества специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций и более 300 искусственных новогодних елей во всех административных округах города.