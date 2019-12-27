РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Игровая комната по проекту «Добрая комната» открылась в пятницу в детской поликлинике Люберецкой областной больницы №1 в поселке Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Дети, теперь пребывание в больнице будет более комфортным. Вы можете в «Доброй комнате» нарисовать, поиграть в большом домике. Родители тоже могут быть спокойны: теперь малышам есть где проводить досуг», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он совместно с депутатом Госдумы Лидией Антоновой и депутатами Мособлдумы Дмитрием Дениско и Игорем Коханым перерезал красную ленточку. Детей на празднике открытия игровой комнаты развлекали Дед Мороз, Снегурочка и доктор Айболит. Малыши получили сладкие подарки.

«Партийный проект «Единой России» «Добрая комната» замечательный. Здесь так светло, красиво, стены расписаны. Игрушек много - хватит всем», - отметила Антонова.

Региональный партийный проект реализуется в 52 муниципалитетах Московской области. Проект «Добрая комната» был создан в 2018 году перед новогодними праздниками, куратором является депутат Мособлдумы Линара Самединова.