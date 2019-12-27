РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестную работу.

В пятницу в доме правительства Московской области в честь Дня спасателя Российской Федерации прошел торжественный сбор по подведению итогов деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

«Разрешите мне поздравить вас с профессиональным праздником - с Днем спасателя. МЧС было образовано в очень непростые для нашей страны дни, 29 лет назад. В следующем году мы будем отмечать юбилей. За всю историю в разных уголках страны спасатели выручали тех, кто оказывался в трудных жизненных ситуациях. <...> Хочу сказать слова благодарности всем тем, кто несет службу в самых разных уголках Московской области», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье работают около 13 тысяч спасателей.

«Каждый год мы видим результативную, добросовестную службу, профессиональную деятельность личного состава», - заключил Воробьев.