РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В рамках первого этапа благоустройства в парке «Малаховское озеро» подмосковных Люберец выложили свыше 700 погонных метров дорожек из плитки, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу он проинспектировал выполненные в ходе первого этапа благоустройства работы в парке «Малаховское озеро». Первый этап завершился 20 декабря.

«На сегодняшний день мы завершили первый этап благоустройства. Выложено 740 погонных метров дорожек из плитки, установлено 27 светильников», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также подготовлены места под установку детских спортивных площадок.

«Ко второму этапу приступим в апреле. Во втором этапе мы предусмотрели еще 340 погонных метров дорожек, велодорожки и 77 светильников», - заключил Ружицкий.