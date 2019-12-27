РИАМО - 27 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России по жалобе ООО «ПО «Прогресс» о нарушении закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ПО «Прогресс» на действия (бездействие) ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» при определении поставщика путем проведения закупки у единственного поставщика на поставку кабельно-проводной продукции.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС признало жалобу ООО «ПО «Прогресс» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПО «Прогресс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.