РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. На стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске любители лыж могут покататься на искусственном снегу, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Но не зря Красногорск называют лыжной столицей, за несколько холодных дней в ноябре удалось «настрелять» два небольших круга - 500 метров равнины и 400 метров рельефа - поэтому приглашаю всех к нам на трассу. Лыжный комплекс открыт с 09:00 до 20:00, во время тренировок спортшколы вход ограничен, расписание есть при входе на стадион», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что уже в ближайшие выходные, 28-29 декабря, на стадионе установят дополнительное освещение, так что покататься можно будет до 22:00.

Лыжный стадион «Зоркий» расположен по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №37.