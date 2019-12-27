Вечером в четверг, 26 декабря, стало известно, что скончалась актриса и режиссер, художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Народная артистка СССР была главным режиссером театра с 1972 года, художественным руководителем – с 1989-го. РИАМО вспоминает ее работу в «Современнике» и самые важные постановки.

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У истоков «Современника»

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1955 году окончила Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ, где училась вместе с Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой. Через год молодые артисты создали свою актерскую студию, которую возглавил режиссер Олег Ефремов. Так появился «Современник» – театр, даже в непростые времена ставивший произведения актуальных авторов и говоривший на одном языке со зрителями.

Вся дальнейшая жизнь Галины Борисовны оказалась связана с этим театром. После того, как в 1970-м Олег Ефремов ушел во МХАТ, забрав с собой большую часть труппы, театр оказался в кризисной ситуации, которая была преодолена благодаря пришедшим на руководящие посты Галине Волчек и Олегу Табакову (который через несколько лет тоже покинул «Современник»). В тот период в коллектив театра влились новые прославившие его актеры – Марина Неелова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев, Константин Райкин.

Авторами пьес для «Современника» в советские годы были Виктор Розов и Александр Володин, Александр Вампилов и Михаил Рощин, Чингиз Айтматов и Александр Галин. В постсоветский период театр под руководством Галины Волчек продолжил идти в ногу со временем и поддерживал сотрудничество с актуальными театральными режиссерами и драматургами – Николаем Колядой, Кириллом Серебренниковым, Евгением Каменьковичем.

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Лучшие спектакли и американские гастроли

Волевая женщина-режиссер, да еще и руководящая театром – довольно большая редкость для советского времени. Но Галине Борисовне удалось найти признание не только на родине – она стала первым советским режиссером, прорвавшим «культурную блокаду» между Советским Союзом и Америкой.

В 1978 году в театре «Аллей» в Хьюстоне Волчек поставила «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Впоследствии ее неоднократно приглашали для постановок театры Германии, США, Польши, Финляндии.

В 1989 году Галина Волчек представила на сцене «Современнике» невероятно успешный спектакль «Крутой маршрут» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург. Во время гастролей в США в 1990-е годы постановку высоко оценили американские зрители и критики. Ей присудили престижную награду «Драма Деск» – впервые в истории ее вручили неамериканскому театру.

Одними из лучших спектаклей Галины Борисовны также считаются «Двое на качелях» по Уильяму Гибсону (ее режиссерский дебют, 1962), «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова (1966, за него она получила госпремию СССР) и «Три товарища» по Ремарку (1999).

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Кроме «Современника»

Помимо работы в театре, Галина Волчек снималась в кино – в основном в ярких ролях второго плана. Зрителям запомнились ее работы в «Дон Кихоте» и «Короле Лире» Григория Козинцева, «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Осеннем марафоне» Георгия Данелии.

Актриса дважды была замужем: за актером Евгением Евстигнеевым, в браке с которым родила сына Дениса, и за ученым и инженером Марком Абелевым.

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Артисты скорбят

Галине Борисовне всегда удавалось вдохновлять и поддерживать своих артистов, которые даже называли ее «мамой».

«Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя. Галина Борисовна отдала себя «Современнику» целиком. Благодаря ее невероятному дару – и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей «Современника» чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку – во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра, которому Волчек посвятила всю свою жизнь.

Актриса скончалась от отека мозга и легких в результате пневмонии в возрасте 86 лет.

Гражданская панихида состоится в театре «Современник» 29 декабря в 11:00. Похоронят Галину Волчек на Новодевичьем кладбище.

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