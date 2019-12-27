РИАМО - 27 дек. В отношение должностного лица ООО «УК Август ЖКХ» вынесли постановление о наложении штрафа за размещение ненадлежащей рекламы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее в управление поступило обращение физического лица, содержащее информацию о распространении рекламы на оборотной стороне единого платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг», - говорится в сообщению

В итоге в УФАС России по Московской области возбудили дело о нарушении рекламного законодательства в отношении управляющей компании.

Должностное лицо УК получило постановление о наложении штрафа в размере 4 тысяч рублей по делу об административном правонарушении.