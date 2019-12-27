РИАМО - 27 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении ООО «Зеленый щит» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от войсковой части 16660 о внесении сведений в отношении ООО «Зеленый щит» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения подмосковное УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Зеленый щит» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд, но он отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.