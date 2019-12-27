РИАМО - 27 дек. Сведения в отношении ООО «СВЕМ-строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Татариновская средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино. Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту гимнастического помещения спортивного зала школы.

«В связи с нарушением ООО «СВЕМ-строй» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в материале.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СВЕМ-строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.