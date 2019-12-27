РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Жители подмосковного Красногорска после праздников смогут сдать новогодние елки в переработку, акция продлится с 15 января по 15 февраля, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Экоакция «Подари вторую жизнь своей елке» стартует в Красногорске 15 января. Откроются два специальных пункта приема, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели», - говорится в сообщении.

Площадки будут расположены возле ДК «Подмосковье» (улица Ленина, дом №3) и на базе МБУ КГС в районе дома №10 по Красногорскому бульвару.

«Основная цель акции «Подари вторую жизнь своей елке» — чтобы жители не выбрасывали новогодние деревья в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Еловая щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов», - заключается в материале.