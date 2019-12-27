РИАМО - 27 дек. Московским областным УФАС России в отношении ООО «УК «Август ЖКХ» вынесено постановление о наложении штрафа в 100 тысяч рублей по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физлица о распространении рекламы на оборотной стороне единого платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.

«По результатам рассмотрения обращения Московским областным УФАС России в отношении управляющей компании было возбуждено дело о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе», - говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России признало ООО «УК «Август ЖКХ» нарушившим часть 10.3 статьи 5 закона о рекламе и приняло решение о передаче материалов для привлечения УК и ее должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.