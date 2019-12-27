РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 дек. В новогодние праздничные дни ЗАГС в Королеве изменит график работы, 1 и 2 января приема не будет, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Уважаемые жители! В предстоящие выходные и праздничные дни королевский отдел ЗАГС изменяет график работы. 31 декабря прием будет вестись по всем вопросам с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. 1 и 2 января приема не будет», - говорится в сообщении.

3 января состоится прием по государственной регистрации смерти с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00. В это же время 4 и 8 января пройдет прием по всем вопросам

Также 2, 3, 4, 6, 8 января 2020 года будут проводить государственную регистрацию рождения на удаленном рабочем месте сотрудника отдела ЗАГС в Королевском родильном доме. Приемные часы: 09:00-13:00 и 14:00-18:00.

5, 6 и 7 января в ЗАГСе нерабочие дни, прием проводиться не будет. С 9 января отдел ЗАГС будет работать в обычном режиме.