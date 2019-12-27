РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 дек. За текущий год на территории городского округа Мытищи было отремонтировано около 27 километров дорог, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«Значительные изменения происходят на наших региональных дорогах, кто пользуется, тот видит - это Пироговское, Осташковское шоссе. С точки зрения безопасности и качества покрытия, уборки и содержания дорог, павильонов для общественного транспорта - все динамично меняется в лучшую сторону», - сказал Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что на сегодняшний день каждая яма на муниципальных и региональных дорогах оцифрована и учтена, закрытых зон нет, объем работ понятен.

Глава городского округа добавил, что по качеству дорог замечаний от жителей практически нет. Акцент в этом году и следующем делается на содержание дорог на сельских территориях. Там есть проблемные моменты, которые связаны с огромным количеством неучтенных дорог. Они были построены разными способами без документации.

Азаров подчеркнул, что данные дороги необходимо взять на баланс муниципалитета, на обслуживание.