РИАМО - 27 дек. Почетный химик СССР и России, профессор Иван Мартынов отпраздновал свое столетие, ему вручили знак «За заслуги перед Московской областью», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

От лица губернатора Московской области Андрея Воробьева за многочисленные заслуги юбиляра наградил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

«Иван Васильевич Мартынов – гениальный ученый, замечательный человек, отмеченный множеством государственных и научных наград. Он много отдал своей стране, является одним из создателей наукограда в Черноголовке, вызывает уважение у всех жителей России и Подмосковья. Мы выражаем благодарность за то, что он сделал, за его учеников, мы будем продолжать все, что им было начато», - сказал Хромов.

Он отметил, что институт физиологически активных веществ РАН, который Мартынов возглавлял с 1978 по 1989 год, на сегодняшний день состоит из четырех научно-исследовательских отделов. В нем трудятся около 200 человек, 140 из которых – научные работники, чья деятельность является основой для разработки новых лекарственных препаратов.

«Это уникальное наследие, за которое мы бесконечно благодарны сегодняшнему юбиляру», - подчеркнул Хромов.

В честь юбилея Мартынова в институте прошло торжественное заседание ученого совета. Чествовать ученого мирового масштаба в области синтетической органической химии собрались представители федеральных, региональных и местных органов власти, представители научного сообщества, коллеги, друзья и близкие.

«Иван Васильевич стоял у истоков создания и был первым директором института физиологически активных веществ РАН в Черноголовке, более того, участвовал в жизни института и после ухода. Даже сейчас он не оставляет ИФАВ, его регулярно можно встретить в стенах родного института», - сказал глава городского округа Черноголовка Олег Егоров.

При участии Мартынова создавались прогрессивные технологии отечественной промышленности. Его работы получили высшую оценку правительства СССР.

Мартынов награжден Ленинской премией и орденом Ленина с присвоением звания Героя соцтруда, также он имеет ряд правительственных наград за боевые и трудовые заслуги.