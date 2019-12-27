РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 дек. Шесть детских садов и шесть школ запланировано открыть на территории городского округа Мытищи с 2020 по 2024 год, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«У нас больше планы - за 2020-2024 годы мы должны открыть шесть детских садов и шесть общеобразовательных школ на территории городского округа. Все эти объекты прописаны в региональной государственной программе», - сказал Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что надеется, что эти объекты в течение четырех лет помогут значительно исправить ситуацию с местами в образовательных учреждениях, потому что в школах присутствует переполнение классов, особенно в центральной части города. Сейчас там по 37-38 учеников в классе.

По его словам, дефицит дошкольных общеобразовательных учреждений тоже присутствует в городском округе.

Также глава Мытищ отметил, что на протяжении почти трех лет школы города стабильно находятся в зеленой зоне в рейтинге школ Московской области в системе образования. Есть школы, которые требуют внимания с точки зрения ремонта и содержания. Главная задача, чтобы обращений от жителей по школам было меньше. Также надо больше средств, чтобы поддерживать образовательные учреждения в материальном и техническом плане.