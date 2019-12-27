РИАМО - 27 дек. Крушение самолета произошло в аэропорту Алма-Аты в Казахстане, в момент инцидента на борту лайнера находились порядка 100 человек, в том числе пять членов экипажа, сообщает в пятницу kp.ru.

«Направлявшийся в Нур-Султан лайнер разбился утром в пятницу. Он потерял высоту сразу после взлета, а потом сбил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание», - говорится в сообщении.

Уже появились списки выживших. Данные о погибших разнятся. Так, в МВД Казахстана сообщили о девяти погибших, а местные СМИ говорят о четырнадцати. По предварительной информации, россиян среди них нет.

«Пострадали несколько десятков человек, в том числе дети. Так, например, четырехмесячная девочка получила закрытую черепно-мозговую травму», - добавляется в сообщении.