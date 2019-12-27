РИАМО - 27 дек. Несколько аварий с участием 18 автомобилей произошли на трассе А-104 в Подмосковье, пострадавших в результате ДТП нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 07:50 сегодня на 45-м километре автодороги А-104 Дмитровское шоссе (Московская область) произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовало 18 автомобилей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал, но оказались повреждены транспортные средства. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.