РИАМО - 27 дек. Большие панды начали учиться рисования в Московском зоопарке, самец Жуи и самка Диндин создают свои картины на холсте с помощью кистей и красок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вопреки распространенному стереотипу, большие панды — очень активные животные. Хотя их движения кажутся слишком медленными, зверям требуется много нагрузки, как физической, так и интеллектуальной. Если не заниматься с бамбуковыми медведями, они начнут скучать и лениться. Поэтому наши зоологи регулярно проводят уроки с Жуи и Диндин. <...> Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Питомцев зоопарка учили держать кисть, которую специально поместили в бамбуковый стебель, чтобы медвежатам было комфортнее и привычней. Зоологи угощали панд морковью и специальными панда-кейками, чтобы ускорить процесс обучения. Сейчас панды еще нуждаются в команде, например, «Диндин, рисуй». Однако предполагается, что впоследствии бамбуковые мишки не будут нуждаться в команде.

«Большие панды будут учиться рисованию дважды в неделю ориентировочно в течение года. Когда уроки закончатся, мы соберем лучшие работы начинающих художников в отдельную выставку. Полюбоваться живописью панд сможет каждый посетитель зоопарка. Также мы планируем провести благотворительный аукцион, на котором разыграем картины медведей. Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных, которые попали в наш зоосад», - добавила Акулова.

По ее словма, некоторые картины отправятся в качестве сувениров на родину бамбуковых медведей — в Китай.

Большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Встречаются большие панды в некоторых провинциях Китая, в частности в Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Тибете. Вес взрослой особи мужского пола может достигать 180 килограммов, а длина их тела составляет от 1,2 до 1,8 метра. Самки несколько меньше: их вес может достигать 100 килограммов, а длина тела — полутора метров. Тело панд достаточно массивное, оно покрыто густой белой шерстью. На лапах, ушах и вокруг глаз мех контрастного черного цвета.