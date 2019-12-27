РИАМО – 27 дек. Лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, никто не пострадал, сообщает в пятницу ТАСС.
Пассажирский самолет должен был вылететь в Самару.
«При подготовке к взлету во вовремя рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси», - сказал представитель экстренных служб.
В самолете находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Рейс в Самару будет выполнен на другом воздушном судне.
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