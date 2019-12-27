РИАМО – 27 дек. Лайнер Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, никто не пострадал, сообщает в пятницу ТАСС.

Пассажирский самолет должен был вылететь в Самару.

«При подготовке к взлету во вовремя рулежки он съехал с полосы на грунт передней стойкой шасси», - сказал представитель экстренных служб.

В самолете находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Рейс в Самару будет выполнен на другом воздушном судне.