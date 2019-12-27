РИАМО - 27 дек. В Москве выделили девять участков для строительства физкультурно-оздоровительных центров, общая площадь участков составляет шесть гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2019 году по итогам городских аукционов столичными инвесторами было арендовано девять земельных участков для строительства ФОКов общей площадью шесть гектаров. На них будет построено 65,4 тысячи квадратных метров спортивных комплексов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, три физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Троицком административном округе, два — в Южном округе, а также по одному — в Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Новомосковском округах. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что новые спортивные объекты появятся в Москве в течение трех или четыерх с половиной лет.

«В 2019 году начальный размер годовой аренды городских земельных участков для строительства спортивных объектов составил 1,5 % от кадастровой стоимости участков, благодаря чему реализация земель под ФОКи за этот год составила 100%. Новые спортивные объекты должны появиться в Москве в течение трех — четырех с половиной лет. <…> Самый большой ФОК с бассейном общей строительной площадью 14,1 тысячи квадратных метров появится в городе Троицке, микрорайоне Солнечном», - добавил Гаман.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что городские объекты имеют повышенную востребованность — на аукционах за объекты борются в среднем пять – шесть компаний, а в некоторых случая конкуренция достигает 11 компаний на лот.