РИАМО - 27 дек. В проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование — горожане выберут самые запоминающиеся события уходящего года, по результатам голосования будут составлены «Главные дела Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Голосование состоит из трех частей. Первая посвящена самым ярким событиям в сфере культуры, городской среды и строительства. Так, горожане смогут выбрать самое яркое культурное событие из четырех вариантов — Московская музейная неделя, ночные акции, открытие зеленого театра на ВДНХ, открытие исторического здания театра «Школа современной пьесы»», - говорится в сообщении.

Также горожане отметят яркие изменения, которые произошли в сфере городской среды. На выбор предлагаются: комплексное благоустройство района Капотня, обновление площади Киевского Вокзала или площади Савеловского Вокзала, благоустройство парка усадьбы Люблино, парка Победы, Детского Черкизовского парка и набережной Шитова, создание парка в пойме реки Яузы, благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, Ильинки и Рождественки, создание новой площади на территории делового центра «Москва-Сити».

В сфере строительства предлагаются множество различных вариантов, среды которых: открытие Дворца художественной гимнастики или Дворца водных видов спорта в «Лужниках», открытие первого участка Некрасовской линии метро и продление Сокольнической ветки в Коммунарку. Также среди заявленных номинантов — публичные слушания по программе реновации и открытие балочного моста, который стал последним объектом в проекте строительства Северо-Западной хорды.

Проект «Активный гражданин» стартовал в 2014 году. К нему присоединились более 2,6 миллиона человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города.