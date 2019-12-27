РИАМО - 27 дек. Подземный вестибюль построят на станции МЦД-1 Тестовская в 2024 году в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Также планируется интеграция станции МЦД-1 Тестовская со станцией четвертого диаметра Камушки, переход будет построен в «теплом контуре». А уже со станции МЦД-4 Камушки можно будет совершить «теплую» пересадку на станцию «Деловой центр» Московского центрального кольца и на станцию «Международная» Филевской линии (метро – ред.). Таким образом, к 2024 году «Тестовская» станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. Работы проводятся ОАО «РЖД», - рассказали в пресс-службе.

Станция МЦД-1 Тестовская расположена в Пресненском районе Москвы, где проживают 128 тысяч человек, также в этом районе расположена станция первого диаметра Беговая. С запуском пассажирского движения по первым двум Московским центральным диаметрам железнодорожная станция Тестовская с каждым днем пользуется все большей популярностью. Со дня запуска диаметров пассажиропоток станции Тестовская составил более 100 тысяч человек.

Станция Тестовская находится в пешей доступности от комплекса «Москва-Сити» и с нее уже сейчас можно осуществить пересадку на станцию «Деловой центр» Московского центрального кольца и «Международная» Филевской линии метро, станцию «Шелепиха» Большой кольцевой линии подземки и МЦК, «Деловой центр» БКЛ и «Выставочная» Филевской линии.

Движение по МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит как в метро - 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона «Пригород», разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карту «Тройка». Срок активации не ограничен, при этом все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.

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