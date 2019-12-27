РИАМО - 27 дек. Москвичи, достигшие 14-летия, смогут получить свои паспорта в торжественной обстановке Во Дворце госуслуг «Мои документы» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На торжественной церемонии юношей и девушек будут вызывать на сцену для почетного вручения, каждому участнику будут вручаться паспорт и подарки.

«Получение паспорта — важное событие в жизни. Теперь свой главный документ москвичи могут получить на сцене в торжественной обстановке в присутствии друзей и родственников. Мероприятие будет проводиться каждый месяц, чтобы все желающие смогли воспользоваться новой услугой центров «Мои документы», — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Церемонии торжественного вручения будут проходить по предварительной регистрации, ближайшая состоится уже 31 декабря. Помимо основного документа, молодые люди также получат подарочные наборы, в которые входит, например, обложка для паспорта в фирменном стиле «Моих документов».