РИАМО - 27 дек. В Подмосковье и Москве ожидается облачная погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области — минус 2 – плюс 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%. Геомагнитная обстановка в пятницу спокойная.

«Медленно покидающий столичный регион старый вихрь напоследок решил оставить о себе добрую память и в ночь на пятницу, 27 декабря, порадует жителей слабым снегом. При почти стопроцентной влажности воздуха и температуре воздуха около нуля градуса, содержание кислорода в воздухе будет оставаться по-прежнему пониженным. Зато атмосферное давление подрастет, к вечеру будет почти соответствовать норме», - отмечается в материале.

Подготовиться к достойной встрече перемен необходимо заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями и проявлением спастических реакций нужно наладить постоянный контроль за соблюдением рекомендаций лечащих врачей. Всем категориям необходимо вести здоровый образ жизни (по мере возможности, планировать прогулки на свежем воздухе, ограничить употребление табачных и алкогольных изделий), применять растительные адаптогены и витаминные комплексы, практиковать не нагрузочные закаливающие процедуры.