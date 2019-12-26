РИАМО - 26 дек. Художественного руководителя столичного театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ней пройдет 29 декабря, сообщается на сайте театра.

Волчек скончалась в четверг в московской клинике после болезни. Ей было 86 лет.

«Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00. Похороны на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

Зрители театра узнали о смерти худрука во время спектакля. Они возложили цветы к общей фотографии актеров «Современника», на котором есть и Волчек.

«Это страшное, невыносимое горе. Галина Борисовна для каждого из нас была близким, родным человеком. <…> Мы по праву называли ее «мамой». И теперь мы осиротели», - уточняется в материале.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Студия молодых актеров, которую артистка создала вместе с Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым, позднее переросла в театр «Современник».

Соболезнования в связи с кончиной Волчек выразили ее коллеги, друзья, деятели культуры.