РИАМО – 26 дек. В Москве может появится памятник художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек, в Мосгордуме готовы поддержать данную инициативу, сообщает ТАСС.

Волчек скончалась в четверг в возрасте 86 лет после болезни. Ранее ее госпитализировали с легочным заболеванием.

«Она (Волчек – ред.) великий творческий человек, обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила, она достойна большего. (Памятник) надо внимательно рассматривать. Сегодня непросто найти место. Нужно посмотреть, есть ли возле «Современника» подземные коммуникации, чтобы поставить там, но пока я не готов комментировать это», – заявил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Прощание с народной артисткой СССР пройдет в театре «Современник» 29 декабря.

Волчек родилась в 1933 году. Она стала одним из создателей театра «Современник». Она также возглавляла театр с 1972 года.