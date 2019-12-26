РИАМО - 26 дек. Басманный суд столицы в четверг продлил до 30 января 2020 года арест отстраненного от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил до 30 января срок ареста Рауфу Арашукову и его отцу Раулю», - сказал собеседник агентства.

Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Экс-сенатору вменяют особо тяжкие преступления — участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также правоохранители задержали отца экс-сенатора Рауля Арашукова, советника главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».