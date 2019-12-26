РИАМО - 26 дек. Экспортировать молочную продукцию в разные страны теперь могут 94 подмосковных производителя, так как получили на это официальные аттестаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день в Московской области на право экспорта подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции аттестованы порядка 700 предприятий. Из них право на поставки молочной продукции в различные страны имеют 94 предприятия», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию в системе «Меркурий» с 1 ноября этого года обязаны осуществлять все предприятия данной сферы.

«Наибольшее количество предприятий, аттестованных на право экспорта молочной продукции – более десяти, расположены на территории городского округа Мытищи», - отметил Разин.

Он добавил, что в списке лидеров Наро-Фоминский и Ленинский городские округа, где аттестовали по восемь предприятий, в Люберцах – семь, Одинцовском округе – шесть, в Красногорске и Долгопрудном – более десяти предприятий совместно.

По словам министра, в сфере электронной ветеринарной сертификации Минсельхозпрод Подмосковья оказывает помощь предпринимателям региона. Также часто проводятся семинары по работе с системой «Меркурий», организованы курсы в учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации в Домодедове.