РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех активных жителей, которые постоянно принимают участие в голосованиях на портале «Добродел».

«Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые обращаются к нам, которые пишут и работают в «Доброделе». Для нас это имеет колоссальное значение. 26% нашего бюджета мы расходуем после голосований по 20 направлениям. Это тоже очень важно, когда жители говорят: что нужно сделать в Звездном или Щелкове, в Ногинске или Серпухове. Поэтому мы этому правилу будем следовать и дальше», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что планов на 2020 год очень много. В частности, будет закуплено новое оборудование в сфере здравоохранения для того, чтобы совершенствовать областную медицину.

«Начнется новый год, но проблемы, которые мы обслуживаем, решаем, уже понятны сейчас. Прежде всего – это экономика. Мы озабочены тем, чтобы темпы экономики все-таки продолжали нас радовать, чтобы ни в коем случае не было снижений, потому что экономика – это дополнительные возможности. <…> Экономика для нас – главный вызов», – добавил Воробьев.

По его словам, рост экономики позволяет каждый год привлекать в регион около 40-55 миллиардов рублей. Средства направляются на строительство школ, детских садов и дорог.

«Будем делать так, чтобы каждый человек почувствовал перемены к лучшему», – заключил Воробьев.