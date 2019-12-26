РИАМО - 26 дек. Участниками программы по повышению квалификации по государственно-частному партнерству (ГЧП) стали более 100 представителей министерств и ведомств правительства Московской области, а также органов местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Развитие государственно-частного партнерства – это один из самых эффективных способов привлечения инвесторов в Московской области и обеспечение роста экономики региона на долгосрочную перспективу. Для реализации национальных проектов и задач по улучшению качества жизни населения необходим стабильный рост инфраструктурных проектов и новых форм кооперации государства и бизнеса», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что коллеги из других регионов уверяли правительство Подмосковья, что невозможно привлечь частные деньги и при этом обеспечить исполнение социальных гарантий в таких сферах, как высокотехнологичная медицина, развитие объектов физкультуры и спорта, ЖКХ, однако опыт доказал обратное.

На обучении специалисты рассмотрели механизмы привлечение инвестиций через концессионные соглашения, соглашений о государственно-частном партнерстве и соглашений о муниципально-частном партнерстве, правовые стороны регулирования ГЧП.

Институт организовало АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», Национальный центр ГЧП при поддержке министерства инвестиций и инноваций региона.

По словам Хромова, сейчас регион является одним из лидеров в стране по развитию института ГЧП: в области заключено 39 соглашений на сумму около 85 миллиардов рублей, в проработке еще 50 проектов на сумму почти 400 миллиардов рублей.