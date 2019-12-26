РИАМО - 26 дек. О смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек посетители театра узнали во время спектакля, некоторые из них возложили цветы к общему фото актеров театра, на котором присутствует и Волчек, передает корреспондент РИАМО.

Волчек умерла в четверг на 87-м году жизни. Ранее она попала в больницу с воспалением легких.

«Несмотря на новости о болезни, никто не ждал такого. Она оставила большой след в культуре, в искусстве. Была великим режиссером. О том, что ее не стало, мы узнали в процессе спектакля. Это очень тяжело», - сказал один из зрителей.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она стала одним из создателей театра «Современник». Она также возглавляла театр с 1972 года.

Прощание с Волчек пройдет 29 декабря в ее родном театре.