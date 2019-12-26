РИАМО - 26 дек. В канун Нового года в рамках проекта «Путешествие в Рождество» в Москве пройдет множество праздничных мероприятий, среди которых ледовая вечеринка с DJ Smash, знакомство с рождественскими традиции Латвии и Германии и новые мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«28 и 29 декабря гостей ждут ледовые балеты, вечеринка на льду с DJ Smash, интерактивные спектакли, посвященные российским, латвийским и немецким рождественским традициям, концерты московских групп, шоу барабанщиков и уже полюбившиеся мастер-классы: творческие и кулинарные», – говорится в сообщении.

Новые развлекательные программы стартуют с 29 декабря в Климентовском переулке и на Тверском бульваре, у памятника Тимирязеву.

28 и 29 декабря посетителей в «Ледовом театре» на площади Революции ждет час захватывающего шоу в исполнении профессиональных фигуристов – спектакль «Щелкунчик» в постановке Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой принимают участие призеры российских и международных соревнований, а также студенты Академии «Ангелы Плющенко».

Зрелищная сказка «Чиполлино» пройдет на катке фестивальной площадки на Святоозерской улице, а в сквере у Гольяновского пруда состоится ледовая сказка «Царевна-Лягушка».

Для самых активных организована ледовая вечеринка с DJ Smash, которая пройдет 28 декабря с 20:00 до 22:00.

Для любителей спорта состоится игра в керлинг на Школьной улице. В воскресенье 29 декабря в 16:45 потренироваться здесь можно будет в компании звезды этого вида спорта Ольги Жарковой.

В рамках проекта «Путешествие в рождество» сказочные спектакли, спортивные соревнования, ледовые шоу, вечеринки, мастер-классы и многое другое состоятся на площадках мероприятия по всей Москве.