РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек, которая скончалась в четверг в возрасте 86 лет.
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря. В четверг ее сердце остановилось.
«Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь», — сказал Воробьев.
Он выразил соболезнования родным и близким Галины Борисовны, а также команде театра «Современник».
Галина Волчек была одним из основателей театра «Современник», возглавляла его с 1972 года.
Свои соболезнования также выразили многие деятели культуры.
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