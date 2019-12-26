РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек, которая скончалась в четверг в возрасте 86 лет.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря. В четверг ее сердце остановилось.

«Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь», — сказал Воробьев.

Он выразил соболезнования родным и близким Галины Борисовны, а также команде театра «Современник».

Галина Волчек была одним из основателей театра «Современник», возглавляла его с 1972 года.

Свои соболезнования также выразили многие деятели культуры.