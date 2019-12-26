РИАМО - 26 дек. В Очаково-Матвеевском районе столицы участники программы реновации попросили разработчиков планировки территорий второго и четвертого кварталов сделать детский досуговый центр не трехэтажным, а пятиэтажным, их пожелания были учтены, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Жители выразили обеспокоенность, что ребятам не хватит места для занятий спортом и творчеством. Попросили возвести больше помещений для их досуга. Так как во главе угла программы реновации стоит создание комфортной городской среды, разработчики, разумеется, прислушались к их мнению и сделали все возможное», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

Она добавила, что проект доработали, и теперь планируется построить не трехэтажный, а пятиэтажный центр. В отличие от старой постройки, это здание будет современным, просторным и удобным.

По словам Княжеской, публичные слушания по проекту прошли весной. Жителям рассказали, что планируется построить два детских сада на 275 мест, новые помещения для школы №2025 на 550 мест.

Жители района узнали, какие решения облегчат дорожное движение, как благоустроят дворы и общественные пространства, а также познакомились с идеей возведения ФОКа с досуговым центром, который вызвал у участников споры.

«После доработки в досуговом центре в Очаково-Матвеевском удастся разместить в два раза больше секций и кружков, а также проводить различные мероприятия», – отметила Княжевская.