РИАМО - 26 дек. Российские школьники смогут бесплатно посетить все 68 музеев Московской области со 2 по 8 января, сообщила в четверг министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Мы с этого Нового года в новогодние каникулы со 2 по 8 января приняли решение, что во все наши 12 государственных музеев и 56 муниципальных музеев наши школьники могут проходить бесплатно. Я думаю, что это существенно снизит расходы семьи, особенно многодетных семей. Мы решили не останавливаться, у нас нет чужих и своих детей, мы решили, что все школьники будь то из Москвы, из Тулы, Владивостока, Ярославля в наши музеи проходят бесплатно», - сказала Харламова в эфире телеканала «360».

Он отметила, что в четверг министерство культуры региона и «Мособлтранс» запустили совместную акцию «Читающий транспорт». В 46 муниципалитетах на маршруты вышли 200 брендированных автобусов.

По ее словам, автобусы превратились в открытые читальные залы и площадки для буккроссинга.

В свою очередь в эфире телеканала «360» руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала о мероприятиях и активностях, которые проходят на территории Подмосковья.

«У нас, например, есть девять искусственных катков – в Королеве, Балашихе, Солнечногорске, Одинцове, где даже сейчас, когда погода не снежная, можно покататься и отдохнуть. Наши прекрасные музеи, наши прекрасные места, где можно отдохнуть с детьми, наши ярмарки, которых отобрано 13, где можно попробовать нашу продукцию от подмосковных фермеров и точно также купить себе подарки», - сказала Галкина.

Она напомнила, что одно из больших новогодних мероприятий состоится с 6 по 8 января в Истре, где пройдут рождественские гулянья.