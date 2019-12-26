РИАМО – 26 дек. Друзья и поклонники Галины Волчек смогут с ней проститься в театре «Современник» 29 декабря, сообщил в четверг Народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш.

Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Она попала в больницу с воспалением легких.

«Умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива», – сказал Гармаш на видео, которое опубликовал Life Shot.

Он добавил, что прощание пройдет в театре 29 декабря.

Зрители в театре почтили память Волчек минутой молчания.

Свои соболезнования в связи с кончиной Волчек выразили многие деятели культуры.